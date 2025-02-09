Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Antalya
İlk yarı
6. dakikada Larsson'un pasıyla defansın arkasına sarkan Safuri'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
21. dakikada Larsson'un pasına hareketlenen Van de Streek'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
34. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Van de Streek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Safuri'nin aşırtma vuruşunda top kale direğine çarptı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
36. dakikada sağ çarprazdan kısa paslarla ceza sahasına giren Safuri'nin ortasına hareketlenen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarptı. Dönen topu Başakşehirli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
46. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasına hareketlenen Samudio'nun yerden sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
61. dakikada Kaluzinski'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Bahadır Öztürk'ün kafa vuruşunda top kale direğinin yanundan auta gitti.
71. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte topla buluşan Keny, topu kafayla kale önüne indirdi. Kale önüne hareketlenen Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
85. dakikada Yusuf Sarı'nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Deniz Türüç'ün plase vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.
RAMS Başakşehir cephesi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, "Bana göre bizim için 1 puan çok iyi. Deplasmanda oyun anlamında fobimiz olduğunu söyleyebilirim." dedi.
Atan, Corendon Airlines Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi giriş yapmalarına rağmen 10. dakikadan sonra oyunun kontrolünü rakiplerine verdiklerini belirtti.
Antalyaspor'un Safuri ve Van de Streek ile bulduğu pozisyonların takımın panik yapmasına neden olduğunu ifade eden Atan, "3-4 haftadır iyi oynadığımız formasyondan vazgeçmek zorunda kaldık. 4'lüye döndük. Bu sefer de eski alışkanlıkları sahaya getirmemiz kolay olmadı. Açıkçası oyunu gereksiz bir şekilde 20 ile 45 dakika arasında Antalyaspor'a verdik. Orada şanslı olduğumuzu söyleyebilirdik. Rakibin ciddi pozisyonları vardı." dedi.
Devre arasındaki uyarılarının ardından ikinci yarıda daha ciddi ve cesur oynadıklarını dile getiren Atan, "İkinci yarıda daha çok topa sahip olduk. Eksi yanımız ise hücumdaki üretkenliğimiz oldu. Daha çok şut atmamız gerekiyordu. Bana göre bizim için 1 puan çok iyi. Deplasmanda oyun anlamında fobimiz olduğunu söyleyebilirim. İç saha oyunu ile deplasman oyunu arasında büyük farklar var. Bu cesareti tekrardan kazanmamız gerekiyor. Bireysel performanslar deplasmanda düşük oluyor." diye konuştu.
Rakibin iyi önlem aldığını ve derslerine iyi çalıştığını dile getiren Atan, Antalyaspor'u mücadelesinden dolayı tebrik etti.
Bir gazetecinin, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Akdeniz ekibinin maçtan çekilmesine ilişkin sorusu üzerine Çğdaş Atan, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten ligin marka değerine, imajına hiç yakışmayan durumlar. Bana göre iki takımın ligden erken kopuşu da ligin kalitesini etkiledi. Baya etkiledi. O yüzden çok sağlıklı bir ortamda değiliz. Ligde 19 takım olacağına bu sayıyı daha da azaltıp çok daha güçlü takım ve kadrolarla, ekonomisi iyi yönetilen lig formatına geçilebilir. Her sene 2 takım erkenden kopup ligin kaderine etki ediyor. Bu da ligin kalitesini olumsuz etkiliyor. İlk okuduğunuzda manşet olarak ligin marka değerine, kalitesine yakışmayan bir durum."
Onvo Antalyaspor cephesi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bu kadar üstün bir oyun oynadığımız maçın devre arasına 3-0 önde girmemiz gerekiyordu. Oyun 4-0 maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var." dedi.
Belözoğlu, Corendon Airlines Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbol anlamında güzel bir maç olduğunu belirtti.
Oyuncuların mükemmel bir performans sergilediğini söyleyen Belözoğlu, "Takımın verdiklerimizi uygulama çabası çok güzeldi. Bu kadar üstün bir oyun oynadığımız maçın devre arasına 3-0 önde girmemiz gerekiyordu. Oyun 4-0 maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var. Son 3 maçta 13 gol atan takıma karşı maçı pozisyon vermeden bitirdik. Biz ise 6-7 net pozisyon bulduk." diye konuştu.
Oyuncuların emeğine, göstermiş olduğu çabaya üzüldüğünü anlatan Belözoğlu, bu maçta hakedilen 3 puanı Adana Demirspor karşısında almak istediklerini kaydetti.
Teknik adamların dokunuşlarının yüzde 25 oranında takımı olumlu etkilediğine dikkati çeken Belözoğlu, oyuncuların enerjisinin çok iyi olduğunu dile getirdi.
Belözoğlu, daha önce 3 takım çalıştırdığını ve ilk defa birbirini seven ve sadece forma giydiği takımı, Antalyaspor'u konuşan bir takımı yönettiğini aktardı.
Hakettikleri oyunun karşılığını almak istediklarını anlatan Belözoğlu, biran önce alttaki 4 takımdan uzaklaşmak isediklerini vurguladı.
Emre Belözoğlu, her maça ayrı senaryo belirlediklerini ve takımı buna göre çalıştırdıklarını dile getirdi.
Bir gazetecinin, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Akdeniz ekibinin maçtan çekilmesine ilişkin sorusu üzerine Belözoğlu, "Bu sene özelinde değil, Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandığında da söylemiştim. Türk futbolu marka değerini seneler önce kaybetmeye başlamıştı. Bugün konuşulması gereken şeyler neler ama biz neler konuşuyoruz. Konuşulacak çok şeyler var ama ben maçta ne olduğunu bilmiyorum. Kendi takımıma motiveyim. Ama Türkiye'de Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı. Daha ne olabilir. Bence bu sene özelinde değil seneler önce ülkedeki futbolun marka değeri kaybolmuştu." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.