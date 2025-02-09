Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi

İstanbul
Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.
Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti.
Maçtan dakikalar
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
6. dakikada Larsson'un pasıyla defansın arkasına sarkan Safuri'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
21. dakikada Larsson'un pasına hareketlenen Van de Streek'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
34. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Van de Streek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Safuri'nin aşırtma vuruşunda top kale direğine çarptı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
36. dakikada sağ çarprazdan kısa paslarla ceza sahasına giren Safuri'nin ortasına hareketlenen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarptı. Dönen topu Başakşehirli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.