Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,658.50
BTC/USDT
96,535.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, konuk ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. RAMS Park’tan yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi.

Emrah Oktay, Süleyman Elcin  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi

İstanbul

Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti.

Maçtan dakikalar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

6. dakikada Larsson'un pasıyla defansın arkasına sarkan Safuri'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

21. dakikada Larsson'un pasına hareketlenen Van de Streek'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

34. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Van de Streek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Safuri'nin aşırtma vuruşunda top kale direğine çarptı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

36. dakikada sağ çarprazdan kısa paslarla ceza sahasına giren Safuri'nin ortasına hareketlenen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarptı. Dönen topu Başakşehirli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da 3 ilçede kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
RTÜK Başkanı Şahin'den haber bültenleri için yapılan uyarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı

Benzer haberler

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır

Beşiktaş'tan, Gedson Fernandes'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Depremde yaşamını yitiren Muhammed Emin'in ailesi İtalyan futbolcu Zaniolo'ya minnettar

Depremde yaşamını yitiren Muhammed Emin'in ailesi İtalyan futbolcu Zaniolo'ya minnettar
Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk edecek

Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk edecek
Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti

Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet