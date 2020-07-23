Onazi, Yukatel Denizlispor'dan ayrıldı

Denizli
Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından çekilen MR'ında arka adalesinde küçük bir yırtık tespit edilen ve ligin son haftasındaki MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer alamayan 27 yaşındaki oyuncunun, kontratının süresinin dolduğu ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
Daha önce Trabzonspor forması da giyen Nijeryalı oyuncu, yeşil-siyahlı takıma 17 Ocak'ta katılarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.