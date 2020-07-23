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Spor, Futbol

Onazi, Yukatel Denizlispor'dan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yarım sezonluk sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, takımdan ayrıldı.

Sebahatdin Zeyrek   | 23.07.2020
Onazi, Yukatel Denizlispor'dan ayrıldı

Denizli

Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından çekilen MR'ında arka adalesinde küçük bir yırtık tespit edilen ve ligin son haftasındaki MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer alamayan 27 yaşındaki oyuncunun, kontratının süresinin dolduğu ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

Daha önce Trabzonspor forması da giyen Nijeryalı oyuncu, yeşil-siyahlı takıma 17 Ocak'ta katılarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

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