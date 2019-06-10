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Spor, Futbol

Okan Buruk Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile yarın resmi sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Emrah Oktay   | 10.06.2019
Okan Buruk Başakşehir'de

İstanbul

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

Genç teknik adam ile yarın saat 11.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla imza töreni düzenleneceği bildirildi.

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