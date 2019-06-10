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Spor, Futbol

Çavuşoğlu Milli Takım Kaptanı Belözoğlu ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ile telefonda görüştü.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 10.06.2019
Çavuşoğlu Milli Takım Kaptanı Belözoğlu ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin A Milli Futbol Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

İzlanda maçı için dün bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımı, Keflavik Havalimanı'nda pasaport kontrolünde bekletilmiş ve detaylı aranmıştı. İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi fırça uzatmış ve daha sonra gözden kaybolmuştu.

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