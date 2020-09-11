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Spor, Futbol

Neftçi-Galatasaray maçının stadı değiştirildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile oynayacağı maçın Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına karar verildi.

Ruslan Rehimov   | 11.09.2020
Neftçi-Galatasaray maçının stadı değiştirildi

Bakü

Neftçi Kulübünden yapılan açıklamada, ilk etapta Bakcell Arena'da planlanan maçın her iki kulübün rızasıyla Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanması için UEFA'ya başvurulduğu bildirildi. 

UEFA'nın da karşılaşmanın Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına izin verdiği belirtildi.

65 bin seyirci kapasiteli ve modern altyapıya sahip Bakü Olimpiyat Stadı, daha önce 1. Avrupa Oyunları ve 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleri ile 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapmıştı.

17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.




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