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Spor, Futbol

Napoli teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verdi.

Barış Seçkin   | 11.12.2019
Napoli teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı

Roma

Napoli Futbol Kulübünün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Napoli, A takım teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yollarını ayırma kararı almıştır. Kulüp, başkan Aurelio De Laurentiis ve Carlo Ancelotti arasındaki dostluk, karşılıklı saygı bozulmadan kalıyor." ifadeleri kullanıldı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Salzburg ve Genk ile E Grubu'nda yer alan Napoli, grubu Liverpool'un ardından ikinci sırada tamamlayarak, son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Buna karşın İtalya Birinci Futbol Ligi'nden (Serie A) 21 puanla 7. sırada yer alan Napoli, ligde bu sezon son galibiyetini 8. haftada konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-0 yenerek almıştı. Serie A'da son 7 maçta galibiyet alamayarak, şampiyonluk iddiasından uzaklaşan mavi-beyazlı takım, geçen ayı da yönetim ve oyuncular arasında baş gösteren kamp kriziyle geçirmişti. Teknik direktör Ancelotti bu krizde, oyuncuların uzun süreli kampta tutulmasından yana olmadığını açıklamıştı.

"Oyuncuları bu karar sebebiyle üzüntü yaşadı"

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Napoli'nin dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Genk'i 4-0 yenmesine rağmen, Ancelotti'nin işine son verildiği haberi nedeniyle maçın ardından soyunma odasında ağır bir havanın olduğunu ve oyuncuların bu karar sebebiyle üzüntü yaşadığını yazdı.

Gazete, mavi-beyazlı takımın başına Ancelotti'nin Milan'da çalıştığı dönemde öğrencisi olan Gennaro Gattuso'nun getirileceğini aktardı.

1 Temmuz 2018'de Napoli'de teknik direktörlük görevine getirilen Ancelotti, mavi-beyazlı takımın başında 72 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 19 beraberlik, 16 da yenilgi yaşadı. Ancelotti, Napoli'nin başındayken herhangi bir kupa kazanamazken, mavi-beyazlı ekip, Serie A'da geçen sezonu 79 puanla, 90 puanla şampiyonluğa ulaşan Juventus'un ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

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