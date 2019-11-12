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Spor, Futbol

Muric, Çekya ve İngiltere'ye karşı oynayamayacak

Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muric, Kosova Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

Dzihat Aliju   | 12.11.2019
Muric, Çekya ve İngiltere'ye karşı oynayamayacak

Kosova

Kosova Futbol Federasyonundan (FFK) yapılan açıklamada, Muric'in sakatlığı nedeniyle Çekya ve İngiltere maçlarında oynayamayacağı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Oyuncunun bu önemli mücadelelerde takım arkadaşlarına yardımcı olma yönündeki azami çaba ve isteğine rağmen, İsviçre'de alanında uzmanlarla yapılan tıbbi muayene ve istişarelerin ardından oyuncunun maçlarda oynamasının imkansız olduğu belirlendi. Oyuncunun durumundaki olası bir değişiklikte kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada ise "Milli takıma çağrılan Vedat Muric, milli takımda yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı kadrodan çıkarılmıştır. Kasımpaşa maçında ayak bileğinde dönme yaşayan oyuncunun 4 günde iki maç yapması uygun görülmemiştir. Milli takımda oynamasının sakatlığını ileri götüreceğinden dolayı tedavisine kulüpte devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Muric, EURO 2020 Elemeleri'nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

14 Kasım'da deplasmanda grubun ikincisi Çekya ile karşılaşacak Kosova, ardından 17 Kasım'da evinde grup birincisi İngiltere'yi ağırlayacak.

2016 yılında UEFA ve FIFA'ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi'nde 3. Grubu lider tamamlamıştı. Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde ise A Grubu'nda İngiltere ve Çekya'nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.


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