Euro
6.77
Dolar
6.09
BIST 100
111,316.60
Altın
1,641.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatırla Hayal Et” adlı liseler arası ödül törenine katılıyor
logo
Spor, Futbol

Muhsin Ertuğral Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

Teknik direktör Muhsin Ertuğral, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başladı.

Ercan Çakar   | 04.03.2020
Muhsin Ertuğral Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Muhsin Ertuğral, 29 yıllık tecrübesiyle Avrupa ve dünya futbolundaki gelişmeleri takip edip, bu alandaki yeniliklerin Türk futboluna uyarlanması ve Türk futbolunun gelişimi üzerine çalışmalar gerçekleştirrcek.

Muhsin Ertuğral, A Milli Takım teknik ekibine de destek sağlayacak.

Muhsin Ertuğral kimdir?

İstanbul'da 15 Eylül 1959 tarihinde doğan Muhsin Ertuğral, futbolculuk kariyerinde Union Solingen, Antalyaspor, Eskişehirspor ve VFL Sindelfingen takımlarında forma giydi.

Köln Spor Akademisi ve Köln Teknik Akademisinden mezun olan Ertuğral, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesine sahip. Üç yabancı dil bilen deneyimli çalıştırıcı, aynı zamanda FIFA teknik çalışma grubunun da aktif bir üyesi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'ndaki göreviyle teknik direktörlüğe başlayan Ertuğral, daha sonra Trabzonspor'da Yılmaz Vural'ın yardımcılığını yaptı. Ertuğral, Türkiye'de Sivasspor, Güney Afrika'da Kaizer Chiefs, Ajax Cape Town, Golden Arrows, Black Aces, Orlando Pirates, Tunus'ta Club Africain, Avusturya'da SV Mattersburg, Mısır'da Ismaily, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bani Yas takımlarını çalıştırdı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans
İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında

Benzer haberler

Muhsin Ertuğral Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

Muhsin Ertuğral Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

UEFA Kongresi Amsterdam'da yapıldı

Spor camiasından İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajları

'Türk milletinin başı sağolsun'

'Türk milletinin başı sağolsun'
Süper Lig'de 24. hafta maçları hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 24. hafta maçları hakemleri açıklandı