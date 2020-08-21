Euro
8.58
Dolar
7.26
BIST 100
1,131.01
Altın
1,932.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MotoGP'de heyecan Avusturya'da devam edecek

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun beşinci yarışıyla sürecek.

Berad Büyük   | 21.08.2020
MotoGP'de heyecan Avusturya'da devam edecek

İstanbul

İSTANBUL (AA) - 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun beşinci yarışıyla sürecek.

Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek beşinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 23 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.

İspanya'da koşulan sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, üçüncü etabı Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı sürücüsü Brad Binder ve geçen hafta yine Avusturya'da yapılan yarışı Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazanmıştı.

Sezonun beşinci yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 67 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 56

3. Maverick Vinales (İspanya): 48

4. Brad Binder (Güney Afrika): 41

5. Valentino Rossi (İtalya): 38

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech: Veriler olumlu olursa ekimde Kovid-19 aşısı için onay başvurusu yapılacak
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 875 bini geçti
Hastalığı zorlu bir tedaviyle atlatan genç doktorlar 'tedbir' çağrısı yaptı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 946 bini geçti
Brezilya'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1204 kişi öldü

Benzer haberler

MotoGP'de heyecan Avusturya'da devam edecek

MotoGP'de heyecan Avusturya'da devam edecek

MotoGP'de Avusturya Grand Prix'sini Dovizioso kazandı

MotoGP'de sıradaki durak Avusturya

Milli motosikletçi Deniz Öncü Avusturya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü Avusturya'da piste çıkacak
MotoGP'de Marquez sakatlığı nedeniyle peş peşe 3. yarışı kaçıracak

MotoGP'de Marquez sakatlığı nedeniyle peş peşe 3. yarışı kaçıracak
MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı

MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı