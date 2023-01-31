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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, Hertha Berlin'e transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün kaptanı Tolga Ciğerci, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hertha Berlin'e transfer oldu.

Erkan Tiryaki   | 31.01.2023
MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, Hertha Berlin'e transfer oldu

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tolga Ciğerci'nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Tolga Ciğerci'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

MKE Ankaragücü, sezon başı bonservis ücreti ödemeden aldığı 30 yaşındaki Tolga Ciğerci'nin transferi için Hertha Berlin'den 350 bin avro bonservis bedeli alacak. Hertha Berlin'in Bundesliga'da kalması durumunda ise sarı-lacivertli kulübün kasasına 150 bin avro daha girecek.

Tolga Ciğerci, MKE Ankaragücü formasını bu sezon resmi maçlarda 17 kez giydi ve 2 gol attı.

Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Hertha Berlin, 18 ekibin yer aldığı ligde 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

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