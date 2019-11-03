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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

MKE Ankaragücü Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Süha Gür   | 03.11.2019
MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Fatih Mert başkanlığında tesislerde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan karar neticesinde görev dağılımları şu şekilde oluştu:

Başkan: Fatih Mert

Başkan vekili: Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca

Başkan yardımcısı ve profesyonel futbol şube sorumlusu: Tamer Açar

Başkan yardımcısı, idari ve teknik işler sorumlusu: Gürkan Büyükkaralı

Başkan yardımcısı: Levent Bayram Keser

Genel sekreter: Celalettin Alkan

Genel sayman: Önder Akdoğan

Basın sözcüsü: İsmail Atasoy

Asbaşkan: Soner Kurt, Mehmet Özdere, Cahit Yıldırım

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