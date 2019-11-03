Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
98,462.73
Altın
1,513.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Ozan Kabak Schalke 04 formasıyla ilk golünü attı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

Berad Büyük   | 03.11.2019
Ozan Kabak Schalke 04 formasıyla ilk golünü attı

İstanbul

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 10. haftanın kapanış maçında Schalke 04, Augsburg'un konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Daniel Baier'in 38. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 45'inci dakikada Stephan Lichtsteiner'in kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi.

Augsburg'da Alfred Finnbogason, 60. dakikada penaltıdan attığı golle takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Schalke 04, 71. dakikada Ozan Kabak ve 82. dakikada Amine Harit'in attığı gollerle maçı 3-2 kazandı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, sezon başında transfer olduğu Schalke 04'te ilk kez gol sevinci yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Ozan Kabak Schalke 04 formasıyla ilk golünü attı

Ozan Kabak Schalke 04 formasıyla ilk golünü attı

Eintracht Frankfurt Bayern Münih'i farklı yendi

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Bayern Münih sahasında 2 golle kazandı

Bayern Münih sahasında 2 golle kazandı
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm