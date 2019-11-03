Ozan Kabak Schalke 04 formasıyla ilk golünü attı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Augsburg'u 3-2 mağlup etti.
İstanbul
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 10. haftanın kapanış maçında Schalke 04, Augsburg'un konuğu oldu.
Ev sahibi ekip, Daniel Baier'in 38. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 45'inci dakikada Stephan Lichtsteiner'in kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi.
Augsburg'da Alfred Finnbogason, 60. dakikada penaltıdan attığı golle takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Schalke 04, 71. dakikada Ozan Kabak ve 82. dakikada Amine Harit'in attığı gollerle maçı 3-2 kazandı.
İlk Schalke formalı Bundesliga golünü attığın için tebrikler @ozankabak4! Gollerinin devamını diliyoruz! 👏🙌— FC Schalke 04 (@s04) November 3, 2019
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Wir gratulieren zum ersten Tor in der Bundesliga im Schalker Trikot! Weiter so, @ozankabak4! 👏🙌#S04 | #Ozan | #Kabak | #FCAS04 pic.twitter.com/6YQEoNpVa7
Milli futbolcu Ozan Kabak, sezon başında transfer olduğu Schalke 04'te ilk kez gol sevinci yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.