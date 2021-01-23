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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı

Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği açıklandı.

Fatih Gazioğlu   | 23.01.2021
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı

Ankara

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine, kulüp antrenörü Mustafa Dalcı getirildi. 1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Mustafa Dalcı'nın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." denildi.

İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert ile futbol şube sorumlusu Faruk Koca'nın hazır bulunduğu bildirildi.


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