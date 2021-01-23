Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil mesajı: Evin oğlu evinde başarılı olacaktır
Kulüp başkanı Koç "Mesut Özil bir futbolcudan çok daha öte, bir marka. Bu markanın Fenerbahçe'ye kavuşması ve Mesut'un Fenerbahçe sevdalısı olması, transferin anlamını bambaşka boyuta taşıyor. İnşallah evin oğlu evinde başarılı olacaktır "dedi.
İstanbul
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferiyle sarı-lacivertlilerin adını dünyaya kuvvetli bir şekilde duyurduğunu söyledi.
Başkan Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Transfer görüşmelerine başladıklarını duyurdukları ve İstanbul'a getirdikleri İngiltere ekibi Arsenal'in Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil'in son durumuyla ilgili bilgi veren Ali Koç, "Bir rüya demiştik. Bunun gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyebilirim. Nihai imza atılmadan hiçbir transfer gerçekleşmemiştir. İmza gününü bekliyoruz. Mesut'a Allah'ın izniyle bugün ve yarın 2 test yapılacak. Mesut'un Fenerbahçe'de ilk idmanına yarın akşam çıkmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dünya çapında bir futbolcuyu kadrolarına katmak üzere olduklarını vurgulayan Başkan Koç, "Takımımızın gücüne güç katacak. Güçlü bir Fenerbahçe için önemli rol üstlenecek. Fenerbahçe Mesut'a, dünyaya kim olduğunu göstermenin fırsatını veriyor. Büyük katkı sağlayacak. Sakatlık problemi yok. Sadece maç eksiği var. Bunu da kısa zamanda giderecek. Ne zaman oynayacağına tabii ki hoca karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, bunun 3-4 hafta sürebileceğini belirtmişti. Mesut Özil'in 2 hafta sonra yavaş yavaş maçlara çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.
"Mesut Özil bir futboldan çok daha öte, bir marka"
Ali Koç, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye saha dışında da büyük katkı sağlayacağını aktardı.
32 yaşındaki futbolcunun çok başarılı bir kariyere sahip olduğunun altını çizen Koç, "Mesut Özil markası, son 2-3 haftada bambaşka bir noktaya getirdi. Her gün dış basın haber yaptı. Fenerbahçe'ye saha içinden önce saha dışında katkı vermeye başladı. Kariyeri için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Mesut'un CV'si ortada. Kısa bir tatsız dönem yaşadı Arsenal'de ve gönül bağları koptu. Bu da bizim için fırsat oldu. Bu rüya gerçekleşmeye yakın durumda. Mesut Özil bir futbolcudan çok daha öte, bir marka. Bu markanın Fenerbahçe'ye kavuşması ve Mesut'un Fenerbahçe sevdalısı olması, transferin anlamını bambaşka boyuta taşıyor. Üstüne basarak 'Evin oğlu.' diyorum. Hiç bu seviyede bir isim gelmedi. Dünya çapında bir isim geldi. İnşallah evin oğlu evinde başarılı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"Fenerbahçe'nin adını dünyaya kuvvetli bir şekilde duyurdu"
Mesut Özil transferiyle dünya çapında ses getirdiklerini anlatan sarı-lacivertli kulübü başkanı, şunları söyledi:
"(Flightradar) uygulaması var. Bazı uçuşlar takip ediliyor. Bu uygulamanın ne olduğunu Mesut'un İstanbul'a gelişinde gördük. Uçuş, bir milyon 880 bin kere görüntülenmiş. İnsanlar, 312 bin kere aynı anda takip etmişler. Sosyal medya hesaplarımızda 3 ayrı etiket yaptık. 250 binden fazla tweet atıldı. 'Gel gündüzle gece olalım' paylaşımı 608 bin beğeni aldı. Bir rekor kırıldı. Toplam 45 milyon kişiye erişim sağladığımız hesaplanıyor. Google verilerine göre bu transfer haberleri dünyada en çok arananlar listesinde yer aldı. FIFA ve UEFA resmi hesaplarında gündeme aldılar. Fenerbahçe, adını dünyaya kuvvetli bir şekilde duyurdu."
"FenerOL'u MesutOL'a çeviriyoruz"
Ali Koç, Mesut Özil'in transferiyle ilgili sarı-lacivertli taraftarlara destek çağrısında bulundu.
Taraftarlara, "Bir kez daha kenetlenme zamanı. Kulübünüz sizden desteğinizi talep ediyor." diye seslenen Koç, "İmza törenini salı günü hedefliyoruz. Salı olur, çarşamba olur... İmzalar atılana kadar FenerOL'u MesutOL'a çevireceğiz. 'Mesutol' yazıp 1907'ye SMS gönderebilirsiniz. Gelin rekor kıralım. İmza gününe kadar ne kadar SMS atacağız bakalım. Bu transferi isteyenlerin ne kadar sözlerinin arkasında olduğunu göreceğiz. Hadi şimdiden başlayalım. 24 saat kala gaza basacağız. Tekrar aidiyet duygusunun ne olduğunu göstermenin zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ali Koç, "Attila Szalai'nin bu hafta oynayacağını tahmin ediyorum. Osayi-Samuel ile Szalai'yi büyük potansiyeller olarak aldık. İkisi de genç ve başarıya aç. İkisinden de sportif ve ekonomik büyük beklentimiz var. İnşallah bu beklentiler gerçekleşir. Belki 1 nokta atışı daha yapmamız gerekebilir." açıklamasında bulundu.
Yayıncı kuruluşla yaşanan gerginlik
Ali Koç, yayıncı kuruluşun kurumsal kimliğiyle hiçbir problemlerinin bulunmadığını belirtti.
beIN Sports ile aynı gemide olduklarını dile getiren Koç, "Yayıncı kuruluşla alakalı büyük sıkıntımız var. Yayıncı kuruluş futbolun paydaşlarının en önemlilerinden biri. Son dönemde attığımız adımlar gösterilmiyor. Son olarak küfür yaşandı ama oraya gelene kadar çok fazla şey yaşandı. Yine bir tezahürat olayı vardı ama biz kamuoyunda bağırmadık, ilgili arkadaşları çağırdık, anlattık. Üst üste çok şey yaşanıyor ve bunlara tesadüf dememiz mümkün değil. Herkes, yayıncı kuruluşun kulübümüze olan yaklaşımının bireysel hatalarla olamayacağını düşünüyor." ifadelerini kullandı.
Tüm platformlarda korsan yayıncılığa karşı çıktıklarını ve kulüplerin bu konuda yayıncı kuruluşa destek olması gerektiğini vurgulayan Ali Koç, "Bizim söylemlerimiz sizi etkilemiyor ama genel şikayete bakınca burada bir sıkıntı var. Sanki bu gerçeği bir tek yayıncı kuruluş görmüyor ya da görmek istemiyor gibi bir düşüncemiz var. Bu zihniyet Fenerbahçe'ye karşı böyle olduğu müddetçe bizler de Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu göstermek zorundayız. Bu çekişme, bu gidişat kimseye fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.
"Özür yazısı son derece cılız"
Yayıncı kuruluşun yaptığı özür açıklamasının yayınlandığı saati manidar bulduklarını belirten Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bize meydan mı okuyorsunuz? Kendi kendinize bize mesaj mı veriyorsunuz? Özür yazısı son derece cılız, bizi kesmez ama açıklandığı saat kara mizah. O da mı hata? O zaman bu kadar hata yapan adamı çalıştırmayın. Bizim sabrımız taştı. Biz adım adım tepkimizi vermeye başladık. Yayıncı kuruluşa sesleniyorum, bizim röportajları yayınlamayarak, led panolar görülmesin diye garip açılardan maçı vererek bu konuyu aşamazsınız. Bir süre sonra maçları yayınlayamayacak duruma geleceksiniz. 'Hodri meydan.' dediniz, garip garip açıklamalar yaptınız. Kaç ülkeye yayın yapıyormuşsunuz, bravo size. Ancak burada yaşananlar sadece Fenerbahçe'ye yapılıyor. Nasıl ilerleyeceğimize siz karar vereceksiniz. Hiçbir etkinliğimize yayıncı kuruluşun çalışanları alınmamaktadır. Onların bir suçu yok ama geldiğimiz noktada buradayız ve bu adım adım yükselecek. O yüzden karar sizin. Nasıl ilerlemek istiyorsanız. Biz aynı kararlılıkla, inançla götüreceğiz ve hiç istemediğimiz noktaya götürmek istemiyoruz. Giderse, Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu göreceksiniz. Harcama limitlerinden dolayı taraftarlarımız yayıncı kuruluşa tepki gösterdiler ama o tepkinin etkilerini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bizi o noktaya getirmeyin. Yol yakınken aklı selim düşünün ve bu işi çözecek formülleri bulun. Bizi sınamayın, sabrımızı taşırmayın. Bundan sonrası sizin elinizde."
"En geç şubatın ilk haftası bunu imzalayacağız"
Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşma noktasında son düzlüğe girdiklerinin ve 2+7 olmak üzere toplam 9 yıllık yapılanmaya gideceklerini anlatan Ali Koç, "Bu, bizlere kısa ve orta vadede kesinlikle nefes alma şansı verecek. Kulübümüzün gelir gider dengesini disipline edecek bir döneme giriyoruz. Burada Ziraat Bankasına teşekkür etmek istiyorum. Şu anda geldiğimiz koşullar, kulübümüz adına çok daha yapıcı durumdadır. İnşallah haftaya, en geç şubatın ilk haftası bunu imzalayacağız." şeklinde görüş belirtti.
Mali olarak büyük kulüplerin tamamının zarar açıkladığını vurgulayan Koç, şunları aktardı:
"Sene başında bize uygun görülen takım harcama limiti 154 milyon liraydı. Bunun ne kadar gerçek dışı olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Biz de kendi adımlarımızı attık. Kredi borçlarımızın ötelenmesi ve transfer aksiyonlarımızla, limit 356 milyon liraya yükseldi. Aşımla beraber 409 milyona geliyor bu rakam. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. 31 Aralık 2020 tarihinde yapılan kur güncellemesinden önce harcamalarımız verilen limitin altındayken, kur düzenlemesine gidildi ve bu düzenlemeyle ilgili ne sezon başında ne de açıklanan güne kadar bizlere bilgi verilmedi. Transferin başlamasına 4 gün kala açıklandı. Harcama limitleri belirlemek için yapılan hesaplamalarda kur 8.14 olarak belirlenmişti. Şimdi 9. Bundan sonradan haberimiz oldu. Transfer planlaması yaparken haberimizin olmadığı ve 21 kulübün itiraz ettiği bu değişiklik yapıldı. Bize etkisi 20 milyon lira. Buna rağmen gerekli adımları atıp, tasarrufları yapıp, önlemleri alarak ve bir kaç oyuncuyla yollarımızı ayırarak, yeni transferlerimizde bir sıkıntı yaşamayacağımızı söylemek istiyorum."
Ali Koç, yapılandırma anlaşmasının ardından amatör sporların kendi imkanlarıyla ayakta durması gerekeceğini hatırlatarak, futbol takımının bütçesinin şu anda 55 milyon avro seviyesinde olduğunu ve bunu bir süre sonra 35-40 milyonlara çekmeleri gerektiğini vurguladı.
"Aziz Yıldırım ile hiçbir sıkıntımız yok"
Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım ile herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığını aktardı.
Başkan Koç, bir kongre üyesinin Aziz Yıldırım ile ilgili soruna, "Aziz Yıldırım ile hiçbir sıkıntımız yok. Birkaç defa iletişim kurmaya çalıştık ancak muvaffak olamadık. Medeni insanlarsak, bir araya gelmemiz lazım. Fenerbahçe için gönlümüz atıyorsa, buluşmak bu kadar zor olmaz." cevabını verdi.
"Bu, bizi ve tüm takımları ilgilendiren bir husus"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan ile ilgili verdiği karar hakkında yorumda bulunmasının ardından kendisine yönelik yapılan eleştirileri yanıtlayan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Bu konuda görüşümü ifade ettim. Bu, bizi ve tüm takımları ilgilendiren bir husus. Transfer konularında da rekabet ediyoruz. Kulüpler, oyuncu ayartma işlerinden rahatsız olduğunu ifade ediyorlar. Bunun yakın takipçisi olacağımızı ifade etmiştik. Henüz sonuçlanmadı. Transferin yapılış şekli tüm kulüpleri ilgilendirmektedir."
"Hadiseyi duyar duymaz içimiz parçalanmıştı"
Ali Koç, yılbaşı gecesi havai fişek kazası yaşayan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin hastanede sarı-lacivertli yetkililer tarafından ziyaret edilip edilmediğiyle ile ilgili bir soruyu, "Kazayı duyar duymaz resmi internet sitemizden açıklamayı yaptık. Hadiseyi duyar duymaz içimiz parçalanmıştı. Bu gibi jestler kulüpler arasında oluyor. Bir ziyaretimiz olmamıştır. Bu tür jestlerin Türk futboluna fayda sağlayacağına inanıyoruz." şeklinde yanıtladı.
Ali Koç'un konuşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı tamamlandı.
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