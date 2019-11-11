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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik." dedi.

Ömer Hakan Kibar   | 11.11.2019
MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi

Ankara

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 

Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi.

Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.


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