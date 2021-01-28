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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde Luka Adzic ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü Kulübü, Sırp futbolcu Luka Adzic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Halil İbrahim Avşar   | 28.01.2021
MKE Ankaragücü'nde Luka Adzic ile yollar ayrıldı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Luka Adzic'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak sona ermiştir. Luka Adzic'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

Sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 11 maça çıktı.

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