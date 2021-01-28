MKE Ankaragücü'nde Luka Adzic ile yollar ayrıldı

Ankara
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Luka Adzic'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak sona ermiştir. Luka Adzic'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.
Sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 11 maça çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.