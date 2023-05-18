Dolar
19.81
Euro
21.37
Altın
1,958.34
ETH/USDT
1,812.30
BTC/USDT
26,883.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 34. haftasında oynanan müsabakalarda MKE Ankaragücü'nün saha olayları nedeniyle, Fatih Karagümrük'ün ise talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir'in ise kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, yurt dışında 3 bin 461 sandık kurulacağını söyledi
Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü yapıldı
Fatih'te tarihi binada kısmi çökme meydana geldi
Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı
Türkiye'de nesli tehlike altındaki türler korunarak geleceğe aktarılacak

Benzer haberler

MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi

MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi

Ankara'da beraberlik

MKE Ankaragücü, yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı

Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet