İMKE Ankaragücü, PFDK'ye sevk edildi

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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hilmi Sever   | 10.11.2022
MKE Ankaragücü, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı müsabakadaki saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi.


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