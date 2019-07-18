MKE Ankaragücü Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Ankara
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İç transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan'ın da yer aldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.