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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Halil Ibrahim Avşar   | 18.07.2019
MKE Ankaragücü Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Ankara

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İç transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan'ın da yer aldığı belirtildi.

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