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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Fatih Çakmak   | 20.01.2021
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Ankara

Başkentte Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. 

MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa karşılaşması öncesi kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

Başkent temsilcisinde tedavilerinin ardından takımla çalışmaya başlayan Stelios Kitsiou ve Cebrail Karayel'in de bu maçta oynayabileceği belirtildi.

Süper Lig'de bir haftayı bay geçen ve oynadığı 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 15 puanla 20. sırada yer alıyor.

Ligde son 3 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Başkent ekibi, Kasımpaşa maçının son antrenmanını bugün gerçekleştirecek.

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