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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Hikmet Karaman'la sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Erkan Tiryaki   | 10.02.2021
MKE Ankaragücü Hikmet Karaman'la sözleşme imzaladı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Fatih Mert'in de katıldığı törende, Hikmet Karaman'ın sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi. 1,5 yıllık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."

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