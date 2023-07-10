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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Yıldırım Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Muhammed Boztepe  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
MKE Ankaragücü, Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin'in geçici transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yıldırım Mert Çetin, geçen sezon ara transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.

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