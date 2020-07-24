MKE Ankaragücü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak

Ankara
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Sarı-lacivertli takımda, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sakat futbolcu bulunmazken, Antalyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen Tiago Pinto, Ricardo Faty ve Michal Pazdan, bu maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek 29 puanla 18. sıradan kurtulamayan MKE Ankaragücü'nün, ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.