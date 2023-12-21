MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor berabere kaldı

Ankara
Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynandı. Müsabakayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da protokol tribününde takip etti.
5. dakikada sağ kanattan Atakan Çankaya'nın ceza sahasına gönderdiği topa altı pasın önündeki Ali Kaan Güneren'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
9. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü VAR kararıyla iptal oldu. Bajic'in pasıyla topla buluşan Efkan Bekiroğlu soldan ceza sahasına girdi. Efkan'ın şutunda topa müdahale eden savunmadan seken meşin yuvarlak kale sahasının yanında Cephas'ın önünde kaldı. Cephas top boş kaleye yolladı ancak VAR incelemesinden sonra bu oyuncunun ofsaytta olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.
15. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Morutan'ın ceza sahasında düşürülmesiyle hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada Bajic'in kullandığı penaltıda kaleci Erce Kardeşler, sağına uzanarak topu kurtardı.
18. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Cephas'ın şutunda kaleci Erce topu ayaklarıyla kurtardı ve mutlak bir golü daha önledi.
37. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza yayının içinden çektiği şutta Bahadır, üzerine gelen topu kontrol etti.
39. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında top ceza yayının önündeki Atakan Çankaya'ya geldi. Müsait durumdaki Atakan'ın kafa vuruşunda kaleci Erce, topu yumruklarıyla kurtardı.
Maçın ilk yarısında golsüz sona erdi.
İkinci yarı
55. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Bahadır topu soluna uzanarak kurtardı.
62. dakikada soldan ceza sahasına giren Strandberg'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
78. dakikada ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan Dele-Bashiru'nun çektiği sert şutu kaleci Bahadır, soluna uzanarak tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
82. dakikada kısa paslarla ceza sahasına kadar gelen konuk ekipte, altıpasın önündeki Kerim Alıcı'nın plase şutunda kaleci Bahadır sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.
90. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Cephas, sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cephas'ın vuruşunda kaleci Erce, topu kurtararak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.
MKE Ankaragücü taraftarları, Atakaş Hatayspor maçını Tandoğan Tesisleri'nde izledi
MKE Ankaragücü taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam oynanan Atakaş Hatayspor maçını Tandoğan Tesisleri'nde dev ekranda izleyerek takımlarına destek verdi.
MKE Ankaragüçlü taraftarlar ve bazı kulüp yöneticileri, sarı-lacivertli takımın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Atakaş Hatayspor maçını izlemek üzere emniyet mensuplarının güvenlik önlemleriyle birlikte Tandoğan Tesisleri'nde toplandı.
Yaktıkları meşaleler ve attıkları sloganlarla takımlarına destek veren taraftarlar, büyük bir coşkuyla maçı izledi. Taraftarlara kulüp tarafından yemek ikramında bulunuldu.
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O üzücü olaydan sonra biliyorsunuz Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildik ve aldığımız bir ceza var. Bu cezanın çok ağır olduğunu düşünüyoruz. Onunla ilgili Tahkim Kuruluna başvurumuzu yaptık. Bugün de Hatayspor ile önemli bir maçımız var ama cezalıyız. Taraftarlarımız o yüzden statta değil. Onlardan kopmak istemedik. Taraftarımızla birlikte olmak istedik. Bugün Tandoğan'daki altyapı tesislerimizde taraftarlarımızla birlikteyiz. Onların desteği çok önemli. İlk günden beri bizi hiç yalnız bırakmıyorlar, yanımızdalar. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ankaragücü için güzel günler yakındır. Bu günleri hep birlikte aşacağız." diye konuştu.
Böyle kriz ortamlarından çıkabilmek için taraftarın manevi desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aytekin, "Böylesi bir krizden çıkabilmek ancak birlik ve beraberlikle oluyor. Biz de onların desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz, bize güç veriyorlar." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü cephesi
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ilk yarıda maçı kopartabilecek fırsatlar yakaladıklarını aktararak, "Gece gündüz gibi iki farklı yarı oynadık. Beraberlik için üzgünüm. Bitiricilikte kaliteli olamadık. Bitiricilikte kalitemiz yüksek olsaydı ilk yarıda maçı koparabilirdik. İkinci yarıda yaptığımız hamleler de hiç etki göstermedi. İkinci yarıdan hiç memnun değilim." ifadelerini kullandı.
Oyuncu grubunun enerjisinden memnun olduğunu ancak transfere de ihtiyaç duyduklarını dile getiren Belözoğlu, "Transferde öncelikli bazı mevkilerimiz var. Onlardan biri santrafor değil. Geldiğim günden bu yana bizden önce fazla forma şansı bulamayan oyuncuların performansı arttı. Öncelikli mevki olarak santraforu söylemek doğru olmaz." dedi.
Saha zeminin çok kötü olduğunu ve bunun başkente yakışmadığını vurgulayan Belözoğlu, ofsayt nedeniyle verilmeyen golle ilgili, "Ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Son maçta hakemimizin yaşadığı olay var. Bu yüzden hakemlerimizin performansını değerlendirmek istemem ama net bir gol." diye konuştu.
Kolay bir süreçten geçmediklerini anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Başkan'ımızın içinde bulunduğu durum kolay değil. Kendi tarafımızdan bakarsak sahada kalmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Oyuncu grubum da başkanın hapiste olduğun bilerek, kulüple beraber yürümeye devam edecek. Takımıma, camiaya yakışacak şekilde bu süreci yönetecek tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Gönül ister ki skorlar da bunu desteklesin. Ben 13 yaşından beri futbolun içindeyim. Türk futbolunda gelinen sürece üzgün olmamak mümkün değil."
Belözoğlu, son 4 maçı da kazanacak performans ortaya koyduklarını ancak 6 puan aldıklarını anlatarak, kaybetmemeye devam eden ancak kazanan bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.
Atakaş Hatayspor cephesi
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç sırasında Hatay'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:
"Maçta sakatlanan Alper'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık futboldan daha önemli. İlk yarı Ankaragücü, ikinci yarı Hatayspor'un oyunuyla geçti. Bir puan için mutlu değilim. Emre'ye (Belözoğlu) de sorsanız o da mutlu değildir. Çünkü bizler hep kazanmak isteyen hocalarız. Bugün birer puanla ayrıldık. İlk yarı Ankaragücü maçı bitirebildi, biz şanslıydık. İkinci yarıda da bizim oyunumuz, yapmış olduğumuz değişikliklerle daha iyiydi."
Son günlerde yaşanan olayların Türk futboluna zarar verdiğini savunan Demirel, "Bizim hep beraber 'Türk futbolunu daha iyi nereye götürebiliriz?' diye düşünmemiz gerekiyor. Önce bunun için herkesin üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor. Bizim de hatalarımız var ama her zaman Türk futbolunu daha iyi nerelere taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum. Oyuncu yetiştirebiliyorsak, benim için puan almaktan daha önemli. O yüzden bu yolda da ilerlemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'yla tekrar bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Burası taraftarla güzel. Ben Ankaragücü, Bursaspor ve Eskişehirspor taraftarını çok seven bir hocayım. Bugün taraftar olsa belki maç daha farklı geçebilirdi. Biz saha kenarında seyircili veya seyircisi çok büyük keyif alıyoruz ama seyirci her zaman olmalı. Bakıyorsunuz statlarımız 25 bin kişilik ama bin, iki bin kişi zor geliyor. Bunları düzeltmemiz, insanları maçlara çekmemiz lazım. Yeni bir nesil geliyor. Bu nesillerin öncülüğünde Türk futbolu ilerleyecek. Biz de elimizden geldiği kadar Türk futbolunu temsil etmeye çalışacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.