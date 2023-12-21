Beşiktaş'ta galibiyet özlemi 3 maça çıktı
Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
İlk Yarı
9. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı çift vuruşta barajdan sekerek ceza sahası içinde kalan topu kontrol eden Colley, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Faul nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından hakem golü verdi.
30. dakikada Balkovec'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
34. dakikada Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından sağ çapraza gönderdiği topu kontrol eden Muleka, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
38. dakikada Corendon Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Oğuz Aydın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol etmeye çalışan Amartey'in müdahalesi yetersiz kalınca Yusuf Özdemir çok dar açıdan dokunuşla arka direkte topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci Yarı
53. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Richard'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Demir Ege'nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
70. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağında son çizgiden pası sonrası Hadziahmetovic'in yerden uzak direğe çıkardığı şutta Lima'ya çarpan top kornere gitti.
80. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
87. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Amartey'in hatası sonucunda gelişen ani atakta sol kanattan hareketlenen Oğuz Aydın, Janvier ile yaptığı verkaçın ardından meşin yuvarlağı tekrar bu oyuncu ile buluşturdu. Janvier, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.
90. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Colley'in geri pasında kaleci Mert Günok'un topu uzaklaştırmak isterken yaptığı hata sonucunda meşin yuvarlağın sahibi olan Eduardo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Futbolculara tepki
Siyah-beyazlı taraftarlar, son dakikalarda peş peşe gelen gollerden sonra futbolculara tepki gösterdi.
Beşiktaşlı futbolcuları ıslıklayıp yuhalayan taraftarlar, "Hasan Arat bunların alayını sat" şeklinde tezahürat yaptı.
Sergen Yalçın sesleri
Beşiktaşlı taraftarların protestosundan teknik direktör Rıza Çalımbay da payını aldı.
Siyah-beyazlı seyirciler, 3. golün ardından zaman zaman eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahürat yapıt.
Alanyaspor, Dolmabahçe'de ilk kez galip geldi
Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Alanyaspor, siyah-beyazlı takımı İstanbul'da ilk kez yenmeyi başardı.
Daha önce Akdeniz temsilcisini İstanbul'da 7 kez ağırlayan Beşiktaş, ev sahibi olduğu tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılmıştı.
Colley 5. golünü attı
Beşiktaş'ı 9. dakikada attığı golle Corendon Alanyaspor karşısında öne geçiren Omar Colley, siyah-beyazlı formayla 5. gol sevincini yaşadı.
Ligde daha önce Pendikspor, Sivasspor ve Samsunspor maçlarında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında da Dinamo Kiev ağlarını havalandırmıştı.
Colley'in daha önce gol attığı 4 maçta Beşiktaş 3 galibiyet elde etti.
Amartey'e taraftar tepkisi
Müsabakanın 38. dakikasında yaptığı hata sonucu Corendon Alanyaspor'un beraberlik golünü atmasına sebep olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü.
Siyah-beyazlı futbolcunun her topla buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar, Amartey'i ıslıklarla protesto etti.
Chamberlain devam edemedi
Beşiktaş'ta sakatlık geçiren son futbolcu Chamberlain oldu.
İngiliz futbolcu ,ikinci yarının hemen başında sakatlanarak saha kenarına geldi. İlk müdahaleyi Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yapan sağlık ekibi, Chamberlain'in oyuna devam edemeyeceğine karar verdi.
Siyah-beyazlı futbolcu, 47. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Tekke: "Böyle bir morale ihtiyacımız vardı"
Corendon Alanyaspor teknik direktör Fatih Tekke, çok iyi mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekke, "İlk yarıda her şeyden çok memnunum. İkinci yarının başında yorgunluk nedeniyle baskı yedik. Totalde tebrik edilecek bir mücadele. Hak ettiler. Zor bir deplasman. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Oyuncularımızın hepsini kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Hala istedikleri seviyede olmadıklarının altını çizen Fatih Tekke, "Oynama cesareti benim için çok değerli. Birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. İyi antrenman yapıyoruz. Sevinebiliriz ama ciddi olmak ve çalışmak zorundayız. Normalleşmeye doğru gidiyoruz. Oyuncuların ve girenlerin verdiği enerji çok önemliydi. Gerçekten iyi çalışıyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.