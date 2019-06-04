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Spor, Futbol

Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Süha Gür   | 04.06.2019
Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Istanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından taktiksel hücum ve savunma varyasyonları yapıldığı belirtildi.

İdmanın, açma-germe ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdiği aktarıldı.

Açıklamada, sakatlığı süren Okay Yokuşlu'nun antrenmana katılmadığı, Emre Belözoğlu'nun bireysel idmanlarına devam ettiği ifade edildi. Dorukhan Toköz'ün ise tedbiren takımdan ayrı yürüyüş yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, ay-yıldızlılarda Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı çarşamba günü kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenleyecek.

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