Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
Eski Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Johansson yaşamını yitirdi.
Stockholm
İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Eski Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Lennart Johansson'un (89) vefat ettiği belirtildi.
1985-1990 yıllarında İsveç Futbol Federasyonunun başkanlığını yapan Johansson, 1990'dan itibaren 17 yıl UEFA Başkanlığı görevini yürüttü.
2000 yılında Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kupayı Johansson'un elinden almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.