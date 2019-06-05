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Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti

Eski Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Johansson yaşamını yitirdi.

Atila Altuntaş   | 05.06.2019
Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti

Stockholm

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Eski Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Lennart Johansson'un (89) vefat ettiği belirtildi.

1985-1990 yıllarında İsveç Futbol Federasyonunun başkanlığını yapan Johansson, 1990'dan itibaren 17 yıl UEFA Başkanlığı görevini yürüttü.

2000 yılında Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kupayı Johansson'un elinden almıştı.

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