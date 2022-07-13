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Spor, Futbol

Mesut Özil, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Emre Doğan   | 13.07.2022
Mesut Özil, Medipol Başakşehir'de

İstanbul

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 12.00'de, stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.


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