Mesut Özil, Medipol Başakşehir'de

İstanbul
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 12.00'de, stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.
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