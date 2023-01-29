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Spor, Futbol

Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Lale Orta oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanının Lale Orta olduğunu açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 29.01.2023
Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Lale Orta oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Lale Orta olduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Orta'nın başkanlığındaki MHK'nin diğer üyeleri ise şöyle:

Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Ali Kızılet, Süleyman Abay, Saadettin Güler, Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır.

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