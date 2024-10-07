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Spor, Futbol

Mercedes-Benz'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Can Öcal  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Mercedes-Benz'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan ile Mercedes-Benz yetkilileri de yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsorlarından Mercedes-Benz'in Türk futboluna desteklerinden dolayı Şükrü Bekdikhan'a teşekkür ederek kendisine milli takım forması hediye etti. Bekdikhan da Başkan Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

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