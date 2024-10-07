Mercedes-Benz'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

İstanbul
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan ile Mercedes-Benz yetkilileri de yer aldı.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsorlarından Mercedes-Benz'in Türk futboluna desteklerinden dolayı Şükrü Bekdikhan'a teşekkür ederek kendisine milli takım forması hediye etti. Bekdikhan da Başkan Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.