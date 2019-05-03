Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor

Sivas
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması, 0-0 tamamlandı.
10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu iki hamlede kontrol etti.
13. dakikada Clichy'nin soldan ortasında ceza sahasındaki Visca'nın kale alanından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
15. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok, topu kontrol etti.
20. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı, ön direkte bekleyen Emre Kılınç son anda kafayla kornere gönderdi.
31. dakikada Papp'ın sağdan ceza alanına ortasında Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.