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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Önder Felek   | 03.05.2019
Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor AA/Halife Yalçınkaya

Sivas

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması, 0-0 tamamlandı.

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu iki hamlede kontrol etti.

13. dakikada Clichy'nin soldan ortasında ceza sahasındaki Visca'nın kale alanından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

15. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok, topu kontrol etti.

20. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı, ön direkte bekleyen Emre Kılınç son anda kafayla kornere gönderdi.

31. dakikada Papp'ın sağdan ceza alanına ortasında Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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