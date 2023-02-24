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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi Gent

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleştiği Gent, Belçika'nın son dönemde en çok dikkati çeken takımı olarak ön plana çıkıyor.

Süha Gür   | 24.02.2023
Medipol Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi Gent

İstanbul

Belçika'nın bir numaralı liginde 1989-90 sezonundan beri mücadele eden Gent, ilk şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda yaşadı.

Ertesi sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Gent, bunu başaran ilk Belçika takımı oldu.

Maçlarını 20 bin kişilik KAA Gent Stadı'nda oynayan takımın teknik direktörlüğünü ise Belçikalı Hein Vanhaezebrouck yapıyor.

Karabağ'ı elemişti

Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan katılan Gent, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omania Nicosia'ya 2 maçta da 2-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

Mavi-beyazlılar, Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock Rovers ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.

Rakibini penaltı atışlarıyla saf dışı bırakan Gent, Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Ligde 5. sırada

Gent, bu sezon ligde zirve yarışından uzak kaldı.

Belçika Ligi'nde 26 hafta sonunda 42 puan toplayan mavi-beyazlılar, lider Genk'in 21 puan gerisinde bulunuyor.

Ligde oynadığı son 4 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Gent, inişli çıkışlı bir performans ortaya koyuyor.

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