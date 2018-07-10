Medipol Başakşehir'den transfer

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Sırp futbolcu Milos Jojic'i transfer etti.

İSTANBUL

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Sırp futbolcu Milos Jojic'i transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce Partizan ve Borussia Dortmund formalarını da giyen Jojic'in takımın Salzburg'daki kampına katılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Milos Jojic'e ailemize hoşgeldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz." denildi.

Muhabir: Süha Gür