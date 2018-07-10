Barbosa ve Dany'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

İSTANBUL

Akhisarspor'un Portekizli oyuncusu Helder Barbosa ile Kamerunlu futbolcusu Dany Nounkeu, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklaması bulunan futbolculardan Barbosa, "Türkiye, futbol için şartları çok elverişli bir ülke. Taraftarlar futbolu çok seviyor ve bu tarz organizasyonları destekliyor. Bu ülke havasıyla atmosferiyle gerçekten muhteşem. Eğer UEFA EURO 2024 Türkiye'de olursa çok yerinde bir karar olur. Çünkü buradaki insanlar bu tarz organizasyonlara daima destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig kariyerine başladığı günden itibaren Türkiye'deki gelişime şahit olduğunu belirten Dany ise "Türkiye'ye geldiğimden beri buraya yeni stadyumlar ve tesisler yapıldı. Ayrıca Türkiye, yeni futbolcuları, oyun anlayışı ve taraftarları bakımından da çok ileri seviyede bir ülke. Tüm Türk halkı, UEFA EURO 2024'ü hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Süha Gür