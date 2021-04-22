Euro
9.99
Dolar
8.32
BIST 100
1,335.34
Altın
1,785.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet

Medipol Başakşehir Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Hilmi Sever   | 22.04.2021
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi

21. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında Varga, kanattan aldığı topla ceza sahasına yöneldi. Açısını düzelten Varga ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan Varga'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topa, altıpas önünde Hajradinovic gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

36. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla Kasımpaşa ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Chadli, aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

44. dakikada Kasımpaşa'nın, Medipol Başakşehir kalesini sağ çaprazdan gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Hajradinovic geçti. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

90+6. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Dülger'in sağ kanattan yaptığı ortada Koita, altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet

Medipol Başakşehir Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Nacer Chadli attı.

İki maçlık mağlubiyet serisine bu galibiyetle son veren Medipol Başakşehir, 36 puan ile 17. sıraya yükseldi ve düşme hattından çıktı. Dört maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Chadli Kasımpaşa maçında yine golünü attı

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, Süper Lig'deki ikinci golünü de Kasımpaşa'ya attı.

Bu maça kadar ligdeki ilk ve tek golünü, sezonun ilk yarısında Başakşehir'de oynanan Kasımpaşa maçında atan Chadli, deplasmandaki maçta da Kasımpaşa'ya gol atmayı başardı.

Turuncu-lacivertli forma ile toplam üç golü bulunan deneyimli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Turgutluspor'a karşı bir kez gol sevinci yaşamıştı.

Chadli, mücadelenin 61. dakikasında yerini Fredrik Gulbrandsen'e bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 232 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti
3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 569 bin 405'e yükseldi

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulu, Ali Sürmen ve Gençlerbirliği'nin cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Ali Sürmen ve Gençlerbirliği'nin cezasını onadı

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Aytemiz Alanyaspor sahasında kazandı

Aytemiz Alanyaspor sahasında kazandı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi şampiyonluğa inanıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi şampiyonluğa inanıyor