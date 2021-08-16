Euro
10.00
Dolar
8.48
BIST 100
1,458.05
Altın
1,783.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ASO 2. OSB 26 Yeni Fabrika ve Altyapı Açılış Töreni”nde konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Brezilyalı savunma oyuncusu Rafael ile yollarını ayırdı.

Hilmi Sever   | 16.08.2021
Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı
Trakya'da 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılama süreci başladı
Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı
Dünya genelinde 4 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Şırnak'ta kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı

Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

Messi'siz Barcelona, La Liga'ya galibiyetle başladı

Messi'siz Barcelona, La Liga'ya galibiyetle başladı
Antalyaspor ile Göztepe sezona 1'er puanla başladı

Antalyaspor ile Göztepe sezona 1'er puanla başladı
'Marka değeri yüksek bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum'

'Marka değeri yüksek bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum'