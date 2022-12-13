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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Toulouse takımıyla berabere kaldı

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Fransa'nın Toulouse takımıyla 2-2 berabere kaldı.

Emrah Oktay   | 13.12.2022
Medipol Başakşehir, Toulouse takımıyla berabere kaldı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel / AA

Antalya

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren iki ekip, Belek'te karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertli ekibin gollerini 27 dakikada Philippe Keny ve 81. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Fransız ekibinin golleri ise 30. dakikada Fares Chaibi ile 38. dakikada Thijs Dallinga'dan geldi.

Bu hazırlık maçıyla Antalya kampını sonlandıran Medipol Başakşehir, bugün İstanbul'a dönecek. Toulouse ise 16 Aralık'ta Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak.


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