İstanbul
Süper Lig'in 13. hafta maçında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 2-0 yendi.
8. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.
36. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk Akyol'un vuruşunda, kaleci Mert Günok topa sahip oldu.
41. dakikada Visca'nın pasıyla kale sahası önünde topu kontrol eden Berkay Özcan'ın dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasında, altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
60. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle üstten kornere çeldi.
Aynı dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağdan yaptığı ortada ceza sahasında seken top sol tarafta uygun durumda bulunan Clichy'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahası dışında gelişine yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
63. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Clichy'nin sol taraftan yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, araya giren savunma oyuncusuna çarpan ve kaleci Ferhat Kaplan'ı da yanıltan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Medipol Başakşehir kazanmaya devam ediyor
Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasını kazanmayı başaran Medipol Başakşehir puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Turuncu-lacivertli takım, kötü başladığı sezonda ilk iki maçını kaybettikten sonra oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.
İstanbul ekibi son 11 maçının 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 4'ünde berabere kaldı.
Antalyaspor galibiyeti unuttu
Antalyaspor, Süper Lig'deki son 6 maçında galibiyet elde edemedi.
Akdeniz ekibi, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği müsabakadan sonra çıktığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi.
Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki son 6 maçında bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Buruk: Daha iyisini yapmamız lazım
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ilk yarısında iyi oynamadıklarını belirterek, "Perşembe günü Avrupa'da zor bir maç oynadık. O maçtan kısa bir süre böyle bir karşılaşmaya çıkmak bizim için zordu. İlk yarıdaki kötü oyunumuzu ikinci yarıda iyi oyuna çevirdik. Burada giren oyuncularımızın katkı yapması ve oyun tarzımızı değiştirmemiz etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika oynadığımız iyi oyun bize galibiyeti getirdi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kendilerini zorlu maçların beklediğini aktaran Buruk, "Daha iyisini yapmamız lazım. Bugün ikinci yarıda oynadığımız oyunu, sonraki maçlarda daha uzun süreye yaymalıyız. Bunu yaparsak çok daha başarılı olacağız." diye konuştu.
Tomas: Gol atsaydık çok başka bir maç olacaktı
Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını anlatarak, "Maça iyi başladık, ilk 45 dakika çok iyi oynadık. Hafta içinde yaptığımız çalışmaları oyuncular sahaya yansıttı. Ancak gol atamadık. Gol atsaydık çok başka bir maç olacaktı." yorumunu yaptı.
İkinci yarıda golü yedikten sonra düşüş yaşadıklarına değinen Tomas, "Ben bu takımın yukarıya çıkacağına inanıyorum. Takım doğru yolda. Son iki maçta iyi performans sergiledik. Bu takıma inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.