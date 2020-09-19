Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Galatasaray'ı ağırlayacak

Son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Emrah Oktay   | 19.09.2020
Medipol Başakşehir Galatasaray'ı ağırlayacak

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 2. hafta karşılaşmasında sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılıları konuk edecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı olan Okechukwu Azubuike dışında eksik bulunmuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 97 bini geçti
'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'
Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Trump: Nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz
Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de son şampiyona konuk oluyor

Medipol Başakşehir Galatasaray'ı ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı