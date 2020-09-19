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NBA'de Los Angeles Lakers konferans finallerine galibiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 126-114 yenerek Batı Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti.

Mutlu Demirtaştan   | 19.09.2020
NBA'de Los Angeles Lakers konferans finallerine galibiyetle başladı

İstanbul

NBA play-off'larının Batı Konferansı final serisi ilk maçında Lakers ile Nuggets karşılaştı.

Lakers, Anthony Davis'in 37 sayı, 10 ribauntla yıldızlaştığı karşılaşmanın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde etkili bir oyun sergileyerek sahadan 126-114 galip ayrıldı.

LeBron James 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 18 sayıyla Lakers'ın galibiyetine katkı sağladı.

Nuggets'ta Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin 21'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına Miami Heat ile Boston Celtics (2-0) arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edilecek.

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