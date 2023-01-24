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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'yı Dinamo Tiflis'e kiraladı

Medipol Başakşehir, Kongolu futbolcu Francis Nzaba'yı Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis'e kiraladı.

Mutlu Demirtaştan   | 24.01.2023
Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'yı Dinamo Tiflis'e kiraladı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Nzaba'nın bir yıllığına kiralık olarak Dinamo Tiflis'te forma giyeceği belirtildi.

Genç savunma oyuncusu, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta görev aldı.

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