Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 Ağustos Cuma günü, Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 tır çıkışıyla, bu yıla ilişkin günlük tır çıkış rekorunun kırıldığını kaydetti.

Habur Gümrük Kapısı'ndan günlük tır çıkışı rekoru kırıldı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 Ağustos Cuma günü, Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 tır çıkışıyla, bu yıla ilişkin günlük tır çıkış rekorunun kırıldığını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 Ağustos Cuma günü, Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 tır çıkışıyla, bu yıla ilişkin günlük tır çıkış rekorunun kırıldığını belirterek, "Bu başarının mimarı ihracatçılarımız, cefakar taşımacılarımız, şoförlerimiz ve gümrük çalışanlarımızla iftihar ediyor, onlara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin ticaret gücünün sınırların ötesine taşınırken, bölgesel ticaret yollarındaki ağırlığının da her geçen gün arttığına dikkati çeken Bolat, "7 Ağustos Cuma günü, Şırnak ilimizin Silopi ilçesine bağlı Habur Gümrük Kapımızdan 2 bin 454 tır çıkışı gerçekleştirerek, 2026 yılının günlük tır çıkış rekorunu kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, söz konusu rekorun, komşu ülke Irak'la büyüyen ticaretin, Körfez ülkelerine uzanan yeni transit ticaret koridorlarının ve Türkiye'nin bölgesel lojistik merkez olma iradesinin sahadaki güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Güçlenen lojistik kapasitemizin somut bir göstergesi"

Habur Gümrük Kapısı'nın yalnızca Türkiye-Irak ticaretinin değil, Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez'e ve daha geniş pazarlara bağlayan stratejik İpek Yolu ticaret koridorunun en önemli geçiş kapılarından biri olarak öne çıktığını vurgulayan Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda ticaret yollarımızı genişletiyor, lojistik altyapımızı güçlendiriyor, ihracatçımızın dünyaya daha hızlı ve daha güçlü ulaşmasını sağlıyoruz. 2 bin 454 tırlık günlük rekor, büyüyen ticaretimizin ve güçlenen lojistik kapasitemizin somut bir göstergesidir. Bu başarının mimarı ihracatçılarımız, cefakar taşımacılarımız, şoförlerimiz ve gümrük çalışanlarımızla iftihar ediyor, onlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ticaret yollarını büyütmeye, ihracatımızı artırmaya ve Türkiye'yi bölgesinin ticaret üssü haline getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve dünyaya açılıyor."