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Spor, Futbol

Martin Linnes'in 'dalya' heyacanı

Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Süper Lig'de yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alması halinde Galatasaray forması altında 100. resmi maçına çıkacak.

Ercan Çakar   | 19.04.2019
Martin Linnes'in 'dalya' heyacanı

İstanbul

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Martin Linnes, Spor Toto Süper Lig'de yarın Türk Telekom Stadı'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alması halinde sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına çıkacak.

Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da şu ana kadar 99 resmi müsabakada görev yaptı.

Martin Linnes, Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği bu müsabakalarda 3 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'da 3 kupa sevinci yaşadı

Martin Linnes, Galatasaray kariyerinde 3 kez kupa kazanma sevinci yaşadı.

Norveçli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2015-2016 sezonunda Türkiye Kupası, 2016-2017 sezonunda TFF Süper Kupa ve geçen sezon da Süper Lig şampiyonluğu gördü.

Profesyonel kişiliğiyle dikkati çeken ve taraftarların en sevdiği futbolculardan olan Linnes, asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen sarı-kırmızılı takımda savunmanın solunda da görev yapıyor.

Sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Kulübü, geçen hafta Martin Linnes'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2020-2021 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladığı Norveçli futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 400 bin avro sabit ücret ödeyecek.

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