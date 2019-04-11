Martin Linnes 2 yıl daha Galatasaray'da
Galatasaray'da Norveçli futbolcu Martin Linnes'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
İstanbul
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Martin Linnes'in sözleşmesinin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için uzatıldığı belirtildi.
Norveçli futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 400 bin avro sabit ücret ödeneceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.