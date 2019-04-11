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Futbol

Martin Linnes 2 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray'da Norveçli futbolcu Martin Linnes'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Ercan Çakar   | 11.04.2019
Martin Linnes 2 yıl daha Galatasaray'da ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Martin Linnes'in sözleşmesinin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için uzatıldığı belirtildi.

Norveçli futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 400 bin avro sabit ücret ödeneceği aktarıldı.

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