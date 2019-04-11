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Spor, Futbol

PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Süha Gür   | 11.04.2019
PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe ceza

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye 20 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

PFDK'nin aynı karşılaşmada neden oldukları çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle MKE Ankaragücü taraftarlarının elektronik biletlerini bir maçlığına bloke ettiği aktarıldı.

MKE Ankaragücü'ne ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin olmak üzere toplamda 55 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

PFDK'nin ayrıca MKE Ankaragücü oyuncusu Hector Canteros'u rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maç men ve 4 bin 350 lira para cezasına çarptırdığı ifade edildi.

Kurulun 27. haftada Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle Beşiktaş'a 230 bin lira, saha olayları nedeniyle de 20 bin lira olmak üzere toplamda 250 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.

Ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan konuk ekip taraftarlarının elektronik biletlerinin bir maçlığına bloke edildiği aktarıldı.

Kurulun Demir Grup Sivasspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan mücadelede ev sahibi taraftarların elektronik biletlerini bir maçlığına bloke ettiği belirtildi.

PFDK'nin aynı müsabakada konuk ekibe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20'şer bin olmak üzere toplamda 40 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ev sahibi taraftarların elektronik biletlerinin bir maçlığına bloke edildiği vurgulandı.

Kurulun Aytemiz Alanyaspor ile Bursaspor arasında oynanan mücadelede takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle ev sahibi ekibe 9 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

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