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Manchester United, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligindeki Galatasaray maçı için Türkiye’ye geldi. İstanbul Havalimanı’ndan yayındayız. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ankara’da, "8. Sporun Devleri Ödül Töreni"nde konuşuyor.
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Spor, Futbol

Manchester United İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ekibi, İstanbul'a geldi.

Emrah Oktay  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Manchester United İstanbul'da Fotoğraf: Berk Özkan - AA

İstanbul

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Manchester United kafilesi, pasaport kontrolünün ardından otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Manchester United'in havalimanından çıkışı sırasında güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.

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