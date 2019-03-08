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Spor, Futbol

Manchester City'ye ikinci finansal fair play soruşturması

UEFA'nın ardından İngiltere Premier Lig de Manchester City hakkında soruşturma başlattı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.03.2019
Manchester City'ye ikinci finansal fair play soruşturması

Ankara

İngiltere Premier Lig organizasyonu, Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, lider Manchester City hakkında son dönemde çıkan iddiaların araştırılması amacıyla finansal fair play soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Kulübün akademisinde forma giyen 18 yaşından küçük oyuncuların transfer işlemleri konusunda bilgi almak amacıyla, Manchester City'den gerekli belgelerin istendiği vurgulandı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu da aynı gerekçeyle Manchester City hakkında dün soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Alman haber dergisi Der Spiegel, Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. İddialar arasında, Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun, Manchester City'nin altyapısına katıldığı dönemde henüz 14 yaşında olmasına rağmen menajerine 200 bin sterlin ödeme yapılması da yer alıyor.


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