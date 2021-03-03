Euro
8.89
Dolar
7.35
BIST 100
1,528.82
Altın
1,736.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Manchester City, Premier Lig'de üste üste 15. galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Wolverhampton'u 4-1 mağlup etti.

Bilal Acar   | 03.03.2021
Manchester City, Premier Lig'de üste üste 15. galibiyetini aldı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Londra

Ligin 26. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'u konuk etti.

Manchester City, 15. dakikada Wolverhampton'lu Leander Dendoncker'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk ekip, Conor Coady'in 61. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri 80. ve 90+2. dakikada Gabriel Jesus, 90. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Premier Lig'de üst üste 15. galibiyetini elde eden Manchester City, puanını 65'e yükseltirken, Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biden: Mayıs sonuna kadar elimizde her Amerikalıya yetecek kadar aşımız olacak
MEB, yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarının detaylarını belirledi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi
İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin süresi 6 Nisan'a kadar uzatıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Manchester City, Premier Lig'de üste üste 15. galibiyetini aldı

Manchester City, Premier Lig'de üste üste 15. galibiyetini aldı

Leicester City, sahasında Arsenal’e mağlup oldu

Real Madrid 10 kişi kalan Atalanta'yı 1-0 yendi

İlkay Gündoğan, Manchester City'nin başarısının sırrını açıkladı

İlkay Gündoğan, Manchester City'nin başarısının sırrını açıkladı
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Manchester City, Everton'ı deplasmanda 3 golle geçti

Manchester City, Everton'ı deplasmanda 3 golle geçti