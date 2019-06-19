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Spor, Futbol

Manchester City Kyle Walker'ın sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City, İngiliz futbolcu Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Berad Büyük   | 19.06.2019
Manchester City Kyle Walker'ın sözleşmesini yeniledi

İstanbul

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City, İngiliz futbolcu Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ bekin, kontratını 2 yıl daha uzatarak kendisini 2024 yazına kadar Manchester City'ye bağlı tutacak sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.

Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Walker, rakip fileleri iki kez havalandırdı.

İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Walker, 2017'de katıldığı Manchester City'de 2 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

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